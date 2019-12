Comissão parlamentar moçambicana rejeita pedido de sessão urgente sobre dívidas ocultas A Comissão Permanente da Assembleia da República (AR) de Moçambique rejeitou o pedido de uma sessão urgente do parlamento para esclarecimentos de matérias ligadas as dívidas ocultas e a violência armada, disse fonte do órgão. internacional Lusa internacional/comissao-parlamentar-mocambicana-rejeita_5dfc9217e3e30e79ac5fcc50





"São vários argumentos trazidos ou aduzidos em torno deste assunto [para rejeição do pedido da Renamo], mas entre eles é que se trata de um assunto que está a ser cuidado a nível dos órgãos de administração da justiça", declarou António Amélia, primeiro vice-presidente da AR, citado pela Agência de Informação de Moçambique.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido de oposição, pediu a convocação de uma sessão urgente do parlamento para o Governo prestar esclarecimentos sobre as dívidas ocultas e a violência no Norte do país.