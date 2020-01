Ciclones abrandaram crescimento na África Austral para 0,7% - Hanan Morsy A diretora do departamento de estudos económicos do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) avisa que os ciclones na África Austral são a principal razão para esta sub-região ter o menor crescimento do continente. internacional Lusa internacional/ciclones-abrandaram-crescimento-na-africa_5e3419d93555ec12713eea1c





"A África Austral registou um crescimento de apenas 0,7% em 2019 devidos aos choques climatéricos extremos, os ciclones e a devastação que causaram nas infraestruturas e na agricultura", disse Hanan Morsy em entrevista à Lusa, à margem da apresentação do relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas, divulgado em Abidjan, a sede do BAD.

"Doravante, esperamos uma recuperação gradual para esta região", acrescentou a responsável, notando que este é o crescimento mais baixo entre as sub-regiões que compõem o continente africano.