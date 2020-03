China regista 143 novos casos e mais 30 mortos A China anunciou hoje 143 novos casos de infeção e mais 30 mortes devido ao surto de Covid-19, a maioria na província de Hubei, onde o coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro passado. internacional Lusa internacional/china-regista-143-novos-casos-e-mais-30_5e61bc17fed2021973a73db4





Até à meia-noite de sexta-feira (16:00 horas de quinta-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, somava, no total, 3.042 mortes e 80.552 casos de infeção, mais de 80% do conjunto global em todo o mundo, apesar dos surtos recentes em Itália, Irão, Coreia do Sul e Japão.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou ainda que um total de 53.726 pessoas receberam alta desde o início do surto.

