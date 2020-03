China contempla Cabo Verde com apoio militar de 4,4 milhões de euros A China vai contemplar Cabo Verde com um apoio militar no montante de 4,4 milhões de euros, que vai ser materializado nos próximos cinco anos, conforme protocolo assinado hoje na cidade da Praia. internacional Lusa internacional/china-contempla-cabo-verde-com-apoio-militar-_5e68fbdb2259591961010f4a





O protocolo para concessão gratuita da assistência militar foi assinado pelo ministro da Defesa cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, e o embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong.

O acordo surge na sequência da primeira visita do titular da Defesa de Cabo Verde a esse país asiático, em novembro de 2017, e da cimeira sobre a cooperação África-China, em setembro de 2018, tendo a decisão do apoio tomada pelas autoridades chinesas em dezembro de 2018.

Segundo o embaixador da China em Cabo Verde, o protocolo consiste no fornecimento de materiais às Forças Armadas cabo-verdianas, que espera também possam fortalecer as relações com as suas congéneres chinesas.

Lembrando que os dois países estabeleceram relações diplomáticas logo após a independência de Cabo Verde, em 1975, o embaixador disse ainda que ao longo dos anos a cooperação entre as Forças Armadas tornou-se destaque no âmbito das boas relações entre os dois países.

"A China apoia a causa da defesa nacional de Cabo Verde, oferecemos às Forças Armadas materiais militares e curso de formação aos recursos humanos", apontou o diplomata chinês, indicando que as visitas recíprocas e de alto nível entre os dois países são frequentes.

O ministro da Defesa de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, disse que o donativo vai ajudar as Forças Armadas do país a ter um "serviço de radiocomunicação moderníssimo" e meios de transporte de militares igualmente modernos.

"A expressão do número, cinco milhões de dólares [4,4 milhões de euros], deixa antever que, de facto, vamos ter muitos equipamentos para as nossas Forças Armadas", sublinhou Luís Filipe Tavares, também chefe da diplomacia cabo-verdiana, que considerou o ato "simbólico", mas importante para a melhoria das condições da instituição castrense.

Por isso, entendeu que os materiais vão contribuir para "transformar" as Forças Armadas do país, que desafiou a criar uma lei da programação militar para antever o seu futuro.

"O desafio para a próxima legislatura é termos uma lei de programação militar, para podermos antever o futuro da nossa instituição castrense", sustentou o governante.

Além da China, Luís Filipe Tavares disse que Cabo Verde está a mobilizar outros recursos e brevemente vai assinar um acordo com a República da Sérvia, para formação dos militares e criação de um serviço de informação moderno nas Forças Armadas.

"Estamos num momento muito importante para a nossa instituição. Eu ousaria dizer que estamos a revolucionar as Forças Armadas de Cabo Verde", disse o ministro.

RIPE // JH

Lusa/Fim