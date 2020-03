Ceuta autoriza partida de dezenas de turistas retidos

Dezenas de pessoas estavam hoje concentradas na estação marítima do porto de Ceuta à espera de transporte para Algeciras, depois de as autoridades locais terem autorizado a sua saída, apesar do encerramento do tráfego de passageiros em vigor.

