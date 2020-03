Centro cultural e de língua portuguesa em Bissau suspendem atividades O Centro Cultural português e o Centro de Língua Portuguesa em Bissau, Guiné-Bissau, encerraram e suspenderam todas as atividades no âmbito da prevenção contra o novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19, foi hoje anunciado. internacional Lusa internacional/centro-cultural-e-de-lingua-portuguesa-em_5e70bcff8ca77d1967993ec9





"Informamos que as instalações do Centro Cultural Português se encontram temporariamente encerradas e suspensas todas as atividades executadas dentro do seu âmbito", refere-se numa mensagem na rede social Facebook.

Por seu lado, o adido da cooperação portuguesa em Bissau, António Nunes, confirmou também à Lusa que foi encerrado o Centro de Língua Portuguesa e que a cooperação restringiu ao máximo reuniões presenciais, dando preferência sempre que possível ao trabalho a partir de casa e suspendeu as formações presenciais.