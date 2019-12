CEDEAO pede a candidatos para apoiarem escrutínio pacífico e transparente Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) pediram aos candidatos à segunda volta das presidenciais para continuarem comprometidos com eleições pacíficas e transparentes. internacional Lusa internacional/cedeao-pede-a-candidatos-para-apoiarem_5e00ad1cf5b69f12ab14767c





Mais de 760.000 guineenses são chamados às urnas no dia 29 para escolherem o próximo Presidente do país entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).

Reunidos sábado na 56.ª cimeira ordinária, em Abuja, Nigéria, os chefes de Estado e de Governo da CEDEAO relembram, em comunicado a que a Lusa teve hoje acesso, as decisões tomadas na cimeira extraordinária sobre a Guiné-Bissau, realizada em novembro, e "insistem na necessidade de concluir o processo democrático em curso no país".