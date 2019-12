Catástrofes deste ano custam menos às seguradoras por falta de cobertura

As perdas económicas relacionadas com desastres naturais e humanos foram menores em 2019 do que no ano passado, descendo de 158 mil milhões de euros para 125 mil milhões, sobretudo devido à pouca cobertura dos seguros nas zonas afetadas.

