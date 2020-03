Casos no Paquistão quase triplicam num dia e superam os 130 O Paquistão ultrapassou hoje os 100 casos de Covid-19, com 136 infetados, um número que mostra uma quase triplicação de casos nas últimas 24 horas, 76 dos quais após terem passado uma quarentena no regresso do Irão. internacional Lusa internacional/casos-no-paquistao-quase-triplicam-num-dia-e-_5e6f9ed48ca77d196798da05





O país asiático registou hoje um crescimento de 82 casos, depois de ter duplicado o número por vários dias. Na quarta-feira passada, registava apenas 23 contágios.

"O número de casos subiu para 103 em Sindh", disse à agência espanhola Efe Meeran Yousuf, porta-voz do ministério daquela província no sul do Paquistão, na fronteira com o Irão.

O responsável indicou que desse total, 76 casos foram detetados em pessoas que regressaram do Irão nas últimas semanas e passaram 14 dias em quarentena em Taftan, na província do Baluchistão, e depois viajaram para Sindh, onde foram diagnosticadas com Covid-19.

Apesar do crescimento de casos, o Governo apelou à calma.

"O Governo está plenamente consciente da gravidade do problema e vão ser tomadas todas as medidas possíveis. Não tenham medo do coronavírus, lutem juntos", afirmou o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, em comunicado.

Na passada sexta-feira, o executivo paquistanês ordenou o encerramento de instituições de ensino, celebrações em massa, limitou a chegada de voos internacionais a três aeroportos e fechou as fronteiras com o Irão e o Afeganistão.

O ministro da Saúde do Paquistão, Zafar Mirza, apelou também à calma, enquanto informava que os testes para a doença estão a ser realizados em 14 laboratórios do país e apenas a pessoas que tenham regressado de países muito afetados e apresentem sintomas.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou já cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, mas sem registo de mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

