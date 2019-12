Candidatos às presidenciais desejam bom Natal em família e um próspero Ano Novo a guineenses Os candidatos à segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló, desejaram um bom Natal e um próspero Ano Novo aos guineenses na reta final da campanha para a eleição de dia 29. internacional Lusa internacional/candidatos-as-presidenciais-desejam-bom-natal_5e01fe85f5b69f12ab14e733





"Desejo paz e fraternidade e que as famílias guineenses se voltem a reencontrar fora das divisões que temos conhecido e dos conflitos e das crises e sermos capazes de celebrar aquilo que nos identifica enquanto guineenses e acreditar que o ano de 2020 vai ser o início da construção de uma nova Guiné-Bissau. Paz para todas as famílias", afirmou Domingos Simões Pereira, candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Domingos Simões Pereira falava aos jornalistas na quinta-feira em Gabu, no leste do país a cerca de 190 quilómetros de Bissau, uma das regiões do país, onde perdeu para o seu adversário Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).