Cancro é a segunda causa de morte e de transporte de doentes em Cabo Verde O cancro mata por ano uma média de 300 pessoas em Cabo Verde, representando a segunda causa de morte e de deslocação de doentes no país, segundo dados disponibilizados hoje pelo Instituto Nacional de Saúde Pública IINSP) cabo-verdiano.





Segundo a mesma fonte, os cancros mais prevalentes no país são o da mama, do colo do útero, do aparelho digestivo e da próstata, sendo que os homens são os que mais sofrem com a doença no país.

"De acordo com os dados do Programa de Prevenção e Rastreio do Cancro (PPRC), esta doença representa a segunda causa de morte e de evacuação em Cabo Verde", avançou o INSP.