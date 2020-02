Camnate Na Bissign completa 20 anos como primeiro bispo da Guiné-Bissau

Camnate Na Bissign, que completou hoje 20 anos na qualidade de primeiro bispo da Guiné-Bissau, aproveitou a ocasião para felicitar a Igreja e agradecer ao Vaticano por acreditar no nível do cristianismo no país.

