As cores quentes de Cabo Verde e o contraste da vegetação a invadir as fábricas abandonadas na cidade luxemburguesa de Differdange estão presentes nas telas do cabo-verdiano Nelson Neves, que há 20 anos usa a pintura contra as injustiças.





Nelson Neves, cabo-verdiano oriundo da ilha verde de Santo Antão, deixou o seu país com 7 anos e há quatro décadas que vive no Luxemburgo, onde expõe os seus quadros há 20 anos.

Em junho, a autarquia de Differdange vai acolher uma exposição retrospetiva da obra do artista que, em declarações à agência Lusa, afirmou que a pintura faz parte do seu mundo desde criança, quando começou a pintar as imagens da banda desenhada.