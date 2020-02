Cabo Verde prevê 13 anos de prisão por abusos sexuais a menores e 'sexting infantil' Um anteprojeto de lei que deu entrada no parlamento cabo-verdiano agrava penas para agressões e abusos sexuais de crianças até 13 anos de prisão e tipifica os crimes de "prostituição de crianças" e "sexting infantil". internacional Lusa internacional/cabo-verde-preve-13-anos-de-prisao-por-abusos_5e57b02684a13912996069bc





O anteprojeto de lei de Crimes de Agressão e Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes foi entregue em 21 de fevereiro ao presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, pelos deputados da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado.

O documento, a que a Lusa teve hoje acesso, foi preparado em parceria com o Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, na sigla inglesa), e a nota explicativa que acompanha o anteprojeto de lei refere que surge pela necessidade de "aprimorar" a legislação já existente, estabelecendo "regras mínimas sobre definição dos tipos de crimes e as sanções aplicáveis".