Cabo Verde envia 650 doentes por ano para tratamento em hospitais portugueses As autoridades cabo-verdianas realizaram uma média de quase 650 evacuações médicas anuais para tratamento em hospitais Portugal desde 2016, mais do dobro do acordado, segundo números oficiais do Ministério da Saúde de Cabo Verde. internacional Lusa internacional/cabo-verde-envia-650-doentes-por-ano-para_5e2ed13684a139129951923f





De acordo com uma nota do Ministério de Saúde e da Segurança Social cabo-verdiano, a que a Lusa teve hoje acesso, apenas no período entre 2016 e 2019 "foram concedidas 2.574 evacuações para Portugal", uma média anual de 647, tendo como principais destinos de tratamento em unidades portuguesas as especialidades de oncologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, neurologia, nefrologia, urologia e hematologia clínica.

Contudo, a procura para evacuações médicas para Portugal é largamente superior às vagas disponibilizadas pelos hospitais portugueses, desde logo ao abrigo dos acordos entre os dois países, na área da Saúde.