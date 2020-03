Cabo Verde e Guiné Equatorial passam a proteger reciprocamente investimentos privados Os Estados de Cabo Verde e da Guiné Equatorial vão passar a proteger reciprocamente os investimentos privados, conforme prevê um acordo para dinamizar as relações bilaterais que entrou esta semana em vigor. internacional Lusa internacional/cabo-verde-e-guine-equatorial-passam-a_5e67832c95e8c8194510737b





O acordo entre os dois governos, de Promoção e Proteção Recíproca de Investimento, foi assinado pelos chefes da Diplomacia de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, e da Guiné Equatorial, Simeon Angue, em 16 de abril de 2019, durante a visita do Presidente equato-guineense, Teodoro Obiang, à cidade da Praia.

No preâmbulo do acordo, ratificado pelo Conselho de Ministros de Cabo Verde em fevereiro e publicado em Boletim Oficial em 06 de março, tendo já entrado em vigor, é definido que este tipo de instrumento, a par dos acordos para Eliminação da Dupla Tributação, oferece aos potenciais investidores "as garantias necessárias de que seus investimentos terão um tratamento justo e não serão objeto de interferências indevidas por parte do Estado".