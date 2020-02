Cabo Verde controlou novo recorde histórico de 58.345 voos internacionais num ano A FIR Oceânica do Sal, de Cabo Verde, controlou 58.345 movimentos de aeronaves em 2019, o maior número de sempre, indica um boletim de tráfego da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), consultado hoje pela Lusa. internacional Lusa internacional/cabo-verde-controlou-novo-recorde-historico_5e43e9a9979f2f128de3a6e6





De acordo com o documento, os movimentos de sobrevoo na FIR Oceânica do Sal representaram assim um acréscimo de 12,9% de janeiro a dezembro, quando comparado com o mesmo período de 2018, que já tinha sido de um máximo histórico (51.694 movimentos).

"Verificou-se um crescimento de sobrevoos em todos os meses, registando em média um aumento mensal de 554 sobrevoos. No total do período, registou-se um acréscimo de 6.651 sobrevoos, face a 2018", sublinha-se no boletim anual da ASA.