Cabo Verde com recorde de 166 aviões diários em janeiro nos 40 anos de controlo aéreo A FIR Oceânica do Sal, de Cabo Verde, controlou em janeiro um novo recorde de aeronaves, com uma média de 166 movimentos diários, ao completar 40 anos de existência, segundo dados da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA).





De acordo com um boletim de tráfego da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), consultado hoje pela Lusa, em todo o mês de janeiro Cabo Verde controlou 5.151 movimentos de aeronaves no espaço aéreo sob sua jurisdição, um recorde para o primeiro mês do ano.

A FIR (região de informação de voo) corresponde a um espaço aéreo delimitado verticalmente a partir do nível médio do mar, sendo a do Sal -- que existe desde 1980 - limitada lateralmente pelas de Dakar (Senegal), Canárias (Espanha) e Santa Maria (Açores, Portugal).