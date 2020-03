Cabo Verde aprova compra urgente de 345 mil euros em equipamentos médicos O Governo cabo-verdiano autorizou a compra urgente de equipamentos médicos por 38,1 milhões de escudos (345 mil euros), para que os estabelecimentos de saúde estejam preparados para lidar com eventuais casos do novo coronavírus. internacional Lusa internacional/cabo-verde-aprova-compra-urgente-de-345-mil_5e5cf677042e1412a66a847b





A informação consta de um despacho do primeiro-ministro que entrou em vigor em 28 de fevereiro, consultado hoje pela Lusa, autorizando o Ministério da Saúde e da Segurança Social a realizar despesas com o contrato de "equipamentos de saúde", através de ajuste direto, no âmbito do Plano de Emergência de Luta Contra a Epidemia de Coronavírus, aprovado pelo Governo.

"Torna-se necessário acautelar que os estabelecimentos de saúde tenham, urgentemente, todos os equipamentos indispensáveis para a prevenção e o tratamento da epidemia de coronavírus, porventura vier a verificar algum caso suspeito ou confirmado", lê-se no despacho assinado por Ulisses Correia e Silva.