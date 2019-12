Cabaz de Natal tradicional e personalizado como opção de presentes em Cabo Verde Vinho, café, atum, sabonetes, óleos artesanais, frutos secos, doces e licores são alguns dos produtos tradicionais que enformam o cabaz de Natal de algumas lojas em Cabo Verde, para facilitar na escolha de presentes e promover o país. internacional Lusa internacional/cabaz-de-natal-tradicional-e-personalizado_5e00ad1cf5b69f12ab14765d





No centro histórico do Plateau, cidade da Praia, um grupo de artesãos, a maioria mulheres, transformou uma loja de flores numa galeria de arte e café, onde produzem, vendem os seus produtos e compartilham as despesas.

E nesta época festiva, as mulheres não têm mãos a medir para enformar cabazes de natal, com produtos típicos do país, muitos deles feitos na loja, como os artesanais, as bijutarias.