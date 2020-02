Brasil regista maior excedente nas contas públicas em 24 anos As contas do Governo brasileiro registaram excedente primário de 44,1 mil milhões de reais (9 mil milhões de euros) em janeiro deste ano, melhor resultado para o mês em 24 anos, informou hoje a Secretaria do Tesouro Nacional. internacional Lusa internacional/brasil-regista-maior-excedente-nas-contas_5e5802e6e83a5312a747d9d6





O Governo brasileiro destacou que a melhoria no resultado das contas públicas está relacionada com o aumento da arrecadação de impostos, que registou o melhor desempenho para meses de janeiro de toda a série histórica, iniciada em 1995.

O resultado primário das contas do Governo brasileiro é calculado com base em todas as receitas e despesas e exclui os gastos com pagamento de juros da dívida pública.

Em janeiro de 2019, o saldo positivo das contas públicas do Brasil foi de 31,3 mil milhões de reais (7 mil milhões de euros), valor corrigido pela inflação.

O secretário do Tesouro Nacional do Brasil, Mansueto Almeida, considerou o resultado de janeiro "muito bom", mas frisou que ainda é cedo para dizer que vai continuar assim nos outros meses do ano.

"O resultado de janeiro foi muito bom, com movimento muito atípico da arrecadação, mas não dá para extrapolar para o resto do ano (...) Temos de esperar alguns meses para ver o que vai acontecer com a arrecadação, que teve um crescimento expressivo em janeiro", concluiu Mansueto.

No ano passado, as contas do país atingiram o menor valor em cinco anos e registaram défice de 95 mil milhões de reais (19,3 mil milhões de euros), o equivalente a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Governo brasileiro projeta que encerrará o ano de 2020 com um défice nas contas públicas de 124,1 mil milhões de reais (27,7 mil milhões de euros).

