Bolsonaro promulga lei que extingue prisão disciplinar de polícias militares e bombeiros

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, promulgou uma lei que extinguiu prisões disciplinares para agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, de acordo com uma publicação de hoje no Diário Oficial do país.

Lusa

