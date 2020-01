Benjamin Netanyahu anuncia retirada da sua imunidade parlamentar O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou que pediu hoje o levantamento de imunidade ao Parlamento, uma hora antes da sessão parlamentar que devia debater a questão. internacional Lusa internacional/benjamin-netanyahu-anuncia-retirada-da-sua_5e2ffb48ecd62512786ab551





"Eu informei o presidente do Parlamento que retiro a minha imunidade e mais tarde vou acabar com as alegações ridículas sobre mim", disse Netanyahu através de um comunicado.

O primeiro-ministro de Israel está envolvido em três casos de alegada corrupção.

