Banco de Inglaterra revê em baixa crescimento económico para 0,8% em 2020 O Banco de Inglaterra reviu hoje em menos quatro décimas, para 0,8%, a previsão de crescimento económico do Reino Unido em 2020, devido à incerteza gerada pela negociação de um novo acordo comercial com Bruxelas depois do 'Brexit'.





A anterior previsão do Banco de Inglaterra (Bank of England, BoE) para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido em 2020 era de 1,2%.

O BoE, que manteve hoje a taxa de juro em 0,75% e o programa de estímulos à economia, também reviu em baixa a previsão de crescimento do PIB em 2021, de 1,8% para 1,4%, e em 2022, de 2% para 1,7%.

A manutenção da taxa de juro em 0,75% foi aprovada pelo Comité de Política Monetária por uma maioria de sete votos contra dois.

Em relação ao programa de compra de dívida de empresas e pública, o BoE afirma que a manutenção foi aprovada por unanimidade.

