Banco central de Moçambique mantém taxa de juro diretora em 12,75% O banco central de Moçambique decidiu hoje manter a taxa de referência em 12,75%, argumentando com a previsão de projeção de apenas um dígito, mostrando-se, ainda assim, preocupado com fatores que podem influenciar os preços.





"O Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juro de política monetária, taxa MIMO, em 12,75%; apesar do agravamento de riscos e incertezas para o horizonte de curto a médio prazos, a decisão é sustentada pelo facto de as projeções continuarem a indicar uma inflação de um dígito", lê-se no comunicado hoje distribuído em Maputo.

No texto que sustenta a decisão, o banco central afirma que "em face da sua avaliação sobre o futuro, aumenta a preocupação do CPMO quanto à evolução dos riscos e incertezas subjacentes às projeções de inflação".