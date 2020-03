Autoridades timorenses monitorizam caso suspeito de cidadão italiano As autoridades de saúde timorenses em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS) estão a investigar o caso de um cidadão italiano suspeito de poder ter o novo coronavírus. internacional Lusa internacional/autoridades-timorenses-monitorizam-caso_5e638e2879a1b71956b0d4a7





"É um caso suspeito. A sua situação médica é estável e ele está sob observação médica e a ser monitorizado", disse à Lusa o responsável da OMS em Timor-Leste, Rajesh Pandav.

"Foi recolhida uma amostra e enviada para Melbourne para ser testada", referiu.

Pandav escusou-se, para já, a revelar informação adicional sobre o caso.

Numa curta mensagem na sua página no Facebook o Ministério da Saúde timorense diz apenas que um "cidadão italiano está a ser investigado para Covid-19", notando que a sua situação é "estável" e a ser acompanhada pelo Ministério da Saúde com apoio técnico da OMS.

As autoridades pedem que se monitorize as redes sociais para informação adicional que possa surgir e apelam para que não se divulguem notícias falsas ou informação não verificada.

Na sexta-feira, no âmbito das medidas de preparação para o novo coronavírus, a OMS entregou às autoridades de saúde timorense 100 kits necessários para testar o Covid-19, o que permitirá ao Laboratório Nacional realizar mil testes.

Rajesh Pandav explicou à Lusa que o processo de testar o vírus "demorará ainda 10 a 15 dias a ser implementado", já que é necessário criar algumas condições no laboratório.

"O material tem que ser validade, o que demora alguns dias e é necessário corrigir problemas no equipamento de segurança das amostras", explicou.

"Esse processo demorará entre 10 e 15 dias para que possamos começar a fazer testes aqui. Até lá as amostras continuam a ser recolhidas e enviadas para a Austrália", disse.

Uma das opções que está a ser estudada, no caso do italiano suspeito, é de uma evacuação médica "por razões de saúde pública", estando atualmente a decorrer contactos com a companhia de seguros e com embaixadas relevantes.

Vai ser ainda iniciado o processo de contacto com "mais de 200 pessoas" que estiveram em contacto com a pessoa, para que possam monitorizar a sua situação médica, nomeadamente "sintomas a que têm de estar atentos" para eventual "auto-quarentena".

Timor-Leste é atualmente o único país do sudeste asiático sem casos registados de COvid-19.

