Autoridades pedem retirada "imediata" de populações na zona ribeirinha no centro de Moçambique A Direção Nacional dos Recursos Hídricos (DNRH) de Moçambique apelou hoje para a retirada imediata das populações que vivem nas zonas ribeirinhas da região Centro do país, devido ao risco de inundações.





"Estamos a apelar para a retirada imediata das populações das zonas ribeirinhas do centro do país", afirmou Agostinho Vilanculos, chefe do Departamento dos Recursos Hídricos da DNRH, em conferência de imprensa.

O alerta vai também para os automobilistas que usam a Estrada Nacional Número 1, no ponto que liga os distritos de Mocuba e Lugela, na província da Zambézia.