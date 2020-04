Autoridades moçambicanas averiguam caso em projeto de gás em Cabo Delgado As autoridades de saúde moçambicanas estão a investigar as ramificações de um caso de infeção pelo novo coronavírus numa empresa do norte do país, região de exploração de recursos minerais, anunciou hoje o ministro da Saúde, Armindo Tiago. internacional Lusa internacional/autoridades-mocambicanas-averiguam-caso-em_5e860c4d23994a197a28c97e





A petrolífera Total confirmou, entretanto, à Lusa que se trata de um trabalhador na área do projeto em desenvolvimento na área de Afungi, distrito de Palma, e que a empresa informou as autoridades de saúde.

"Foi tomada a decisão de identificar todas as pessoas que entraram em contacto com esse trabalhador, a fim de tomar todas as medidas preventivas necessárias para limitar o risco de contaminação", incluindo a respetiva quarentena e a desinfeção das instalações, acrescentou a mesma fonte.