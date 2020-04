Autoridades impõem confinamento social, mas população guineense mantém rotinas As autoridades guineenses ordenaram que a população fique em casa, num confinamento social, para evitar a propagação do novo coronavírus, mas a maioria da população continua com a mesma rotina diária, com muitos contactos e aproximação entre pessoas. internacional Lusa internacional/autoridades-impoem-confinamento-social-mas_5e84750ab06c74195b27fc61





Oficialmente, os mercados estão encerrados, mas nos bairros periféricos de Bissau nascem diariamente locais improvisados onde a população vai abastecer-se de produtos de primeira necessidade, aproveitando o período das 07:00 às 11:00 em que é permitido comprar e vender.

O mercado do Bandim, principal local do comércio da Guiné-Bissau, deixou de funcionar, mas facilmente se podem ver pessoas aglomeradas no mercado do Caracol, no porto de Bandim, na feira do Bairro Militar ou no cruzamento do prédio dos Antigos Combatentes, sem que sejam levadas em conta as restrições de aglomerações impostas pelas autoridades.