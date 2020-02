Autoridades desmentem recrutamento militar compulsivo em Maputo

O Ministério da Defesa moçambicano desmentiu hoje informações nas redes sociais sobre um recrutamento compulsivo de jovens para o cumprimento do serviço militar e reforço de combate a ataques armados em Cabo Delgado, no Norte do país.

Lusa

