Austrália força auto-isolamento a quem chegue do exterior

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou hoje que todas as pessoas que chegam do exterior terão de se isolar por 14 dias para conter a propagação do novo coronavírus no país.

internacional

Lusa

