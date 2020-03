Aumenta para 145 o número de mortos no Irão

A epidemia de Covid-19 matou mais 21 pessoas no Irão nas últimas 24 horas, elevando para 145 o balanço de vítimas mortais no país, anunciaram hoje as autoridades iranianas.

internacional

Lusa

internacional/aumenta-para-145-o-numero-de-mortos-no-irao_5e63d61695e8c819450f26ae