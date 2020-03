Atualização do censo populacional moçambicano mantém discrepâncias com registo eleitoral de Gaza O Instituto Nacional de Estatísticas de Moçambique divulgou uma atualização dos dados sobre o censo populacional, mantendo as discrepâncias entre o seu apuramento e o dos órgãos eleitorais no recenseamento na província de Gaza para as eleições gerais. internacional Lusa internacional/atualizacao-do-censo-populacional-mocambicano_5e6269e68ca77d196793f99c





Nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) atualizando o censo populacional de 2017, consultados hoje pela Lusa, a população em idade eleitoral na província de Gaza, sul de Moçambique, é de 825.530, mas os números do registo eleitoral apresentados pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) para as eleições gerais realizadas em outubro do ano passado avançavam 1.166.011 de eleitores, um total de 340.481 eleitores a mais.

O número de eleitores apurados em Gaza pelo STAE fez da província a única em Moçambique que conseguiu registar um número acima da população em idade eleitoral, pois as restantes nove províncias e a cidade de Maputo inscreveram cifras abaixo do total da população em idade eleitoral.