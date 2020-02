Ativista considera investigação "uma surpresa" pelo nível de pormenor O ativista angolano residente nos Estados Unidos Florindo Chivucute disse à Lusa que os ficheiros 'Luanda Leaks' constituem uma surpresa pelo "nível de detalhes, documentação e provas do saque de fundos públicos em Angola". internacional Lusa internacional/ativista-considera-investigacao-uma-surpresa-_5e395e7dab112512a5ac4d95





Os resultados da investigação internacional, que mostram que a família do antigo presidente José Eduardo dos Santos "saqueou" dinheiro angolano, não foram uma novidade, mas surpreenderam pelo detalhe, explicou o fundador da organização com sede em Washington Friends of Angola (Amigos de Angola).

À margem de uma palestra sobre o processo democrático e corrupção em Angola, realizada no Instituto de Política Mundial em Washington, na segunda-feira, o ativista e consultor sublinhou que a corrupção sempre existiu no país e que não foi apenas Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente, investigada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, que beneficiou.