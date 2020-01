Atividade empresarial em Moçambique melhora para valor mais alto desde o final de 2017 O sentimento dos empresários e fornecedores em relação à atividade empresarial em Moçambique foi, em dezembro, o mais elevado desde o final de 2017, de acordo com o Purchasing Managers' Index (PMI) da consultora IHS Markit. internacional Lusa internacional/atividade-empresarial-em-mocambique-melhora_5e17243bb467e01be6fecb1b





Segundo este índice que mede a atividade empresarial em Moçambique, cujos dados são recolhidos junto de 400 empresários, "verificou-se um reforço do crescimento do emprego, que atingiu o nível mais alto em 30 meses, num mês em que o sentimento de otimismo em relação à expansão da atividade empresarial no próximo ano foi o mais elevado desde o final de 2017".

Essa expetativa, segundo os analistas, "explica-se pela "existência de novos projetos e com o investimento realizado pelas empresas".