Ataque armado contra camião no Centro de Moçambique provoca um ferido grave Um ataque armado contra um camião de carga provocou hoje ferimentos graves numa adolescente no Centro de Moçambique, disseram hoje à Lusa várias fontes locais.





O camião foi alvejado ao nascer do sol, tendo uma das balas atingido um dos três ocupantes na zona de Matenga, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, junto à principal via rodoviária do país, a estrada nacional 1 (N1).

"Foram muitos tiros disparados e de repente vi a miúda do meu lado caída e a sangrar muito" contou à Lusa, Amadeu Luís, um dos passageiros, adiantando que o motorista continuou a marcha e transportou a vitima para o Hospital Distrital da Gorongosa.

Após os primeiros socorros, continuou, a vítima terá sido transferida para o Hospital Provincial de Chimoio, para ser submetida a uma cirurgia.

Este é o terceiro ataque armado em cinco dias na mesma zona, provocando um total de oito feridos.

Na quinta-feira, 12 de março, um autocarro foi metralhado cerca das 06:00 locais (04:00 horas de Lisboa), quando fazia o trajeto Inchope-Gorongosa, junto à N1, ferindo três pessoas, de forma ligeira.

Na sexta-feira, um camião foi atingido por balas disparadas duma colina, ferindo quatro ocupantes numa zona próxima de uma posição militar.

A zona tem sido palco de incursões atribuídas pelas autoridades a guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) naquele troço que liga o Norte ao Inchope, entroncamento com a EN6, movimentado corredor de mercadorias entre o porto da Beira e o Zimbabué.

Desde agosto, os ataques já fizeram 20 mortos.

Na zona continuam entrincheirados guerrilheiros dissidentes da Renamo, principal partido da oposição, liderados por Mariano Nhongo, que se rebelou contra o próprio partido alegando discordar das negociações de desarmamento dos guerrilheiros.

A Renamo tem reafirmado o seu compromisso com a paz, classificando Nhongo como um desertor.

