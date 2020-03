Ataque armado contra camião no Centro de Moçambique provoca um ferido grave Um ataque armado contra um camião de carga provocou hoje ferimentos graves numa adolescente no Centro de Moçambique, disseram hoje à Lusa várias fontes locais. internacional Lusa internacional/ataque-armado-contra-camiao-no-centro-de_5e6fa3e31a16c91991b56938





O camião foi alvejado ao nascer do sol, tendo uma das balas atingido um dos três ocupantes na zona de Matenga, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, junto à principal via rodoviária do país, a estrada nacional 1 (N1).

"Foram muitos tiros disparados e de repente vi a miúda do meu lado caída e a sangrar muito" contou à Lusa, Amadeu Luís, um dos passageiros, adiantando que o motorista continuou a marcha e transportou a vitima para o Hospital Distrital da Gorongosa.