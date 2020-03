Ataque a templo Sikh em Cabul reivindicado pelo Estado Islâmico faz 25 mortos Um homem armado do grupo extremista Estado Islâmico matou 25 pessoas e feriu oito fiéis num ataque contra um templo sikh no centro da capital do Afeganistão, disse o Ministério do Interior afegão. internacional Lusa internacional/ataque-a-templo-sikh-em-cabul-reivindicado_5e7b45bcb0d677194ca2a4ef





O atacante manteve horas os fiéis sequestrados durante várias no templo sikh enquanto as forças especiais do Exército Nacional do Afeganistão e elementos das forças internacionais tentavam evacuar o edifício.

Pelo menos uma criança foi morta pelo membro do Estado Islâmico, que já reivindicou o ataque no centro de Cabul.

Cerca de oitenta pessoas foram resgatadas pelas autoridades militares afegãs no templo de Gurdwara.

O atacante lançou granadas e disparou uma arma de fogo contra os fiéis durante o ataque.

Segundo o advogado Narindra Singh Khalsa, encontravam-se no local mais de 150 pessoas que participavam numa cerimónia religiosa.

O Estado Islâmico reivindicou a ação ao mesmo tempo que o porta-voz talibã Zabihullah Mujahed indicava através da rede social Twitter que os combatentes talibãs não estavam envolvidos.

No início do mês de março o Estado Islâmico atacou uma mesquita xiita em Cabul matando 32 pessoas.

A minoria sikh no Afeganistão é alvo constante de discriminação por parte dos extremistas islâmicos.

Nos anos 1990 os sikh foram obrigados pelo poder talibã a exibirem uma braçadeira amarela.

Nos últimos anos, muitas famílias sikhs e hindus procuraram asilo na Índia e no Paquistão.

Em julho de 2018 um comboio de refugiados sikh que procurava sair do Afeganistão foi atacado por um bombista suicida que provocou a morte a 19 pessoas.

