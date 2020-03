Apesar das medidas de prevenção, parlamento moçambicano mantém reunião A Assembleia da República moçambicana vai manter o arranque da primeira sessão ordinária no dia 25, apesar de o Presidente da República, Filipe Nyusi, desaconselhar reuniões com mais de 300 pessoas para prevenir eventuais casos de Covid-19. internacional Lusa internacional/apesar-das-medidas-de-prevencao-parlamento_5e71030395e8c819451400bf





"A Assembleia da República está a estudar ainda internamente os mecanismos que vai adaptar para que o número exigido durante a sessão não extrapole", disse Oriel Chemane, porta-voz da Assembleia da República, citado hoje pelo jornal eletrónico "Carta de Moçambique".

O parlamento moçambicano tem um total de 250 deputados e, nesta primeira sessão ordinária, a decorrer de 25 a 29 de março, estão agendadas perguntas e respostas entre o Governo e os parlamentares, prevendo-se, assim, um aumento considerável do número de participantes nas reuniões, que também contam com jornalistas e vários funcionários.

Apesar de não existir ainda um caso confirmado no país, Moçambique elevou o estado de alerta e reforçou as medidas de prevenção ao surto de Covid-19, anunciou, no sábado, o chefe de Estado, Filipe Nyusi.

O Governo moçambicano vai suspender "a organização e participação em todo o tipo de eventos com mais de 300 pessoas e desencorajar que os mesmos ocorram em espaços fechados e sem ventilação adequada".

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

A Itália com 2.158 mortos registados até segunda-feira (em 27.980 casos), a Espanha com 491 mortos (11.191 casos) e a França com 148 mortos (6.663 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

