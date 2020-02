Angolanos saem à rua contra a corrupção em manifestação convocada pelo MPLA Uma manifestação convocada pelo MPLA, partido do poder em Angola, juntou hoje em Luanda e outras 16 províncias milhares de pessoas em apoio às medidas do governo, segundo a agência de notícias angolana, ANGOP. internacional Lusa internacional/angolanos-saem-a-rua-contra-a-corrupcao-em_5e526a99979f2f128de8c798





Em Luanda, a marcha teve início no Comité Provincial do partido e terminou no Largo das Escolas, com um ato político presidido pelo primeiro secretário do MPLA na capital do país, Sérgio Luther Rescova.

Manifestações semelhantes à de Luanda, que segundo a ANGOP, terá contado com pelo menos três mil pessoas, aconteceram no Namibe, Zaire, Bié, Benguela, Lunda Sul, Huíla, Moxico, Cuanza Norte, Bengo, Cuando Cubango, Lunda Norte, de Malanje, Cunene, Cuanza Sul, Huambo e Uíje