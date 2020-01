Angola vai selecionar 300 licenciados e mestres de "elevado mérito" para melhores universidades mundiais O Governo angolano anunciou que vai enviar, este ano, 300 licenciados/mestres com "elevado desempenho e mérito académico" para as melhores universidades do mundo, incluindo portuguesas, cujas candidaturas às bolsas de estudo decorrem de janeiro a março de 2020. internacional Lusa internacional/angola-vai-selecionar-300-licenciados-e_5e0de857281deb1beb1012d2





Segundo um edital do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) angolano a que Lusa teve hoje acesso, as candidaturas às bolsas, que serão feitas no site www.inagbeonline.com, têm início em 13 de janeiro e decorrem até 31 de março de 2020.

O documento assinado pela ministra angolana do setor, Maria do Rosário Sambo, refere que as bolsas de estudo disponíveis por níveis de ensino para o ano 2020 são das especialidades médicas, mestrado e doutoramento.

Para as candidaturas, observa, devem apenas concorrer estudantes, até 30 anos para o mestrado e até 35 anos para o doutoramento, média igual ou superior a 16 valores nos níveis precedentes, processo que será assegurado por um júri nacional.

De acordo com o MESCTI, a análise documental e validação das candidaturas decorre de 01 a 27 de abril de 2020 e a publicação dos resultados em 28 de abril de 2020, estando ainda previsto um período de reclamações até maio de 2020.

As bolsas estão distribuídas em universidades da África do Sul, Argentina, Austrália, Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, EUA, Holanda, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido, entre outros países.

