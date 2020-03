Angola preocupada com situação em Portugal

O secretário de Estado da Saúde de Angola mostrou-se hoje preocupado com a situação de aumento de infeções com o surto de Covid-19 em Portugal e assegurou que as autoridades angolanas estão a monitorizar qualquer entrada suspeita no país.

internacional

Lusa

internacional/angola-preocupada-com-situacao-em-portugal_5e6e250b54821b1985ae4d4b