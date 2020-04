Angola forma 300 médicos nacionais com técnicas de medicina intensiva O Ministério da Saúde de Angola vai capacitar, por dois dias, 300 médicos não intensivistas com técnicas e metodologia científica para o combate à Covid-19. internacional Lusa internacional/angola-forma-300-medicos-nacionais-com_5e949a4d6d798c31a0c5da35





No arranque hoje da formação, a ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, considerou necessária e oportuna a capacitação dos médicos, tendo em conta a insuficiência de quadros especialistas em cuidados intensivos.

"Decidimos realizar o presente curso de medicina intensiva, no âmbito da pandemia da Covid-19 com a finalidade de treinar os profissionais para a rápida identificação de doentes críticos e tratamento, observando os mais elevados padrões de qualidade e de gestão cuidada, responsável e monitorizada dos casos graves e críticos", disse Sílvia Lutucuta.

Angola registou até à presente data 19 casos positivos, dos quais dois óbitos e quatro doentes recuperados.

Na semana passada, as autoridades angolanas receberam no país 244 médicos cubanos, para apoio na prevenção e combate da pandemia do novo coronavírus.

