Angola, entre o desafio do crescimento e a incerteza das autárquicas Depois de um 2019 difícil, Angola volta a entrar pessimista num novo ano, que será marcado pelos desafios do crescimento económico e a incerteza das eleições autárquicas que o presidente João Lourenço prometeu realizar, pela primeira vez, em 2020.





"O principal desafio que o governo enfrenta é o do crescimento económico: tentar inverter as projeções negativas depois de mais um ano difícil e cumprir as previsões", disse à Lusa o economista Carlos Rosado, considerando que este é também um passo importante para devolver a confiança aos agentes económicos.

O governo angolano antecipa uma retoma do crescimento económico em 2020, apontando para um aumento de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB), mas várias consultoras internacionais consideram esta perspetiva irrealista e admitem que o país vai continuar em recessão.