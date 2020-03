Angola e Guiné Equatorial defendem maior cooperação no setor petrolífero Os Governos de Angola e da Guiné Equatorial querem estreitar laços de cooperação na área petrolífera, através do relançamento de acordos para a formação de quadros, produção, exploração e comercialização de hidrocarbonetos. internacional Lusa internacional/angola-e-guine-equatorial-defendem-maior_5e68d3bafed2021973a9cb09





Segundo um comunicado da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) enviado hoje a agência Lusa, o assunto foi abordado, segunda-feira, entre o secretário de Estado de Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial, Santiago Nsunga, e o secretário de Estado do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, José Barroso.

A nota sublinha que o encontro aconteceu numa altura em que os dois países, ambos membros da Organização dos Países de Petróleo (OPEP), estão ainda a apurar o impacto da epidemia do coronavírus e as implicações da baixa do preço do barril de petróleo no mercado global.