Angola conta com 2,5 milhões de novos alunos para o ano letivo 2020 O ano escolar de 2020 em Angola vai contar com 2,5 milhões de novos alunos para o sistema geral de ensino, anunciou hoje a ministra da Educação angolana, admitindo, no entanto, "insuficiência de vagas" para o ingresso de mais estudantes. internacional Lusa internacional/angola-conta-com-2-5-milhoes-de-novos-alunos-_5e1f348ca9699e1bdffaf2db





Segundo Ana Paula Elias, que falava hoje à Rádio Nacional de Angola, todas as condições estão criadas para o arranque do ano letivo de 2020, cuja abertura oficial está agendada para 31 de janeiro, devendo contar igualmente com novos professores.

O processo de inscrições e matrículas para o ensino geral em Angola já decorrem e a busca por uma vaga nos vários níveis de ensino constitui preocupação de país e encarregados de educação em face na reduzida oferta das instituições.

Para a governante angolana, a insuficiência de vagas "é um problema" cuja solução passa no "aumento de construção de mais salas de aula" e também no ingresso de mais agentes para o sistema de ensino.

"A demanda que as instituições recebem é superior às vagas disponíveis", assumiu, condenando a venda de manuais escolares, sobretudo do primeiro ciclo do ensino secundário, "porque o ensino de base no país à luz da lei é gratuito".

O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Inadec) angolano criticou, na semana passada, a pretensão de instituições de ensino privado de "reajustar unilateralmente" os preços das propinas e emolumentos para o ano letivo de 2020, admitindo "responsabilizar civil e criminalmente" os infratores.

Segundo um comunicado de imprensa do Inadec, muitas instituições do ensino privado tendem a subir os preços das propinas e emolumentos de forma unilateral, apegando-se a um suposto reajuste, intenção que motivou o "repúdio" do órgão público.

Questionada sobre o assunto, Ana Paula Elias disse estar a par das pretensões das instituições privadas de ensino, referindo que a decisão do aumento ou não de propinas é da responsabilidade do Ministério das Finanças.

O ano letivo de 2020, cuja abertura oficial está agendada para 31 de janeiro, decorre até à segunda quinzena de dezembro.

DYAS // JH

Lusa/Fim