Angola anuncia primeiros dois casos positivos A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta anunciou hoje os dois primeiros casos positivos de infeção por coronavirus no país.





"A pandemia já atingiu o nosso país com confirmação desde as 02:00 de hoje", afirmou a governante hoje numa conferência de imprensa em Luanda, no ministério da Saúde.

Trata-se de dois cidadãos angolanos, com idades compreendidas entre os 36 e 38 anos, residentes em Luanda que regressaram ao país nos dias 17 e 18 de março, vindos de Portugal.