Alemanha regista 4.003 novos contágios nas últimas 24 horas

A Alemanha registou 4.003 novos contágios de coronavírus (covid-19) nas últimas 24 horas, elevando o número total para os 103.228 casos, e contabilizou 254 mortos num dia, alcançando as 1.861 vítimas, de acordo com as autoridades sanitárias.

Lusa

