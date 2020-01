Alemanha ilegaliza organização neonazi Combat 18 O ministro do Interior alemão anunciou hoje a ilegalização do ramo alemão da organização neonazi Combat 18, medida que pretende que seja "uma mensagem clara" para todos os grupos de extrema-direita e antissemitas. internacional Lusa internacional/alemanha-ilegaliza-organizacao-neonazi-combat_5e29a95de83a5312a736ee64





Mais de 200 agentes da polícia foram hoje mobilizados para operações de busca em locais frequentados por membros da organização em seis estados federados alemães -- Mecklemburgo-Pomerânia (nordeste), Brandeburgo (leste), Hesse (centro), Turíngia (centro), Renânia do Norte-Vestefália (oeste) e Renânia-Palatinado (sudoeste).

Nas operações foram apreendidos telemóveis, computadores, armamento, parafernália nazi e propaganda, precisou o ministro, Horst Seehofer.

"A proibição de hoje é uma clara mensagem de que o extremismo de direita e o antissemitismo não têm lugar na nossa sociedade", disse Seehofer.

O assassínio de nove imigrantes e uma polícia entre 2000 e 2009 pelo grupo Clandestinidade Nacional-Socialista (NSU), o "repugnante homicídio" do autarca Walter Lübcke em 2019 e o ataque antissemita em Halle no mesmo ano mostraram, "da forma mais brutal", que a extrema-direita e o antissemitismo "são uma ameaça considerável" à sociedade liberal, disse o ministro.

O Combat 18 Deutschland é acusado de "disseminar extremismo de direita e ódio antissemita" na sociedade alemã, através da organização de concertos de bandas de discurso extremista, segundo o Ministério.

O grupo é um ramo do grupo britânico Combat 18, uma ala do British National Party (BNP) fundada em 1992, em que o número 18 representa a primeira e a oitava letras do alfabeto, A e H, iniciais do líder nazi Adolf Hitler.

O ramo alemão "conquistou grande respeito nos meios de extrema-direita" da Alemanha e é visto como um símbolo do extremismo violento, disse o ministro.

Este é o 18.º grupo de extrema-direita proibido pelo Ministério do Interior alemão.

O último foi o chamado Weisse Wölfe Terrorcrew (Grupo Terrorista dos lobos Brancos), em 2016.

MDR // ANP

Lusa/Fim