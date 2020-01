Agricultura na Guiné-Bissau precisa de investimento em larga escala O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu que a Guiné-Bissau precisa de investimentos em larga escala na agricultura e alertou que o atraso na aprovação do orçamento dificulta o planeamento e implementação destas melhorias. internacional Lusa internacional/agricultura-na-guine-bissau-precisa-de_5e3417f03555ec12713ee95f





"A agricultura precisa de investimento em larga escala e um ambiente empresarial que garanta retornos aos investidores na cadeia de valor, mas a falta de um orçamento atualizado prejudica o planeamento e a implementação do desenvolvimento", escrevem os economistas do BAD no relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas, divulgado em Abidjan.

O relatório deste ano, com o subtítulo 'Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro', nota que "as dificuldades empresariais na Guiné-Bissau podem minar o crescimento e enfraquecer a mobilização dos recursos domésticos".